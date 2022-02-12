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Sular ne zaman gelecek? 12 Şubat İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski
Sular ne zaman gelecek 12 Şubat İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 12 Şubat Cumartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 12 Şubat Cumartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 12 Şubat Cumartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Yassıören Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 10:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi:600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Kıraç 2 Çıkışı 600 Lük Cazibe Hattı Arıza Giderme Çalıması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Sahil Mah,Yakuplu Mah,Kavaklı Mah,Marmara Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 10:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Merdivenköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mah,Sapan Bağları Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 09:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Yavuztürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 09:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Ağva Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.02.2022 11:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski

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