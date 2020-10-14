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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Sulama kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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ANTALYA’da, 10 metre derinliğinde boş sulama kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kedi, itfaiye eri tarafından verilen sütü içtikten sonra sokakta koşarak, gözden kayboldu.

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 917 Sokak’taki atıl bir sera yanında bulunan sulama kuyusundan sabah saatlerinde kedi sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil’i aradı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Merdivenle 10 metre derinliğindeki kuyuya inen itfaiye eri, yavru kediyi su pompasının altında saklanırken buldu. Yavru kedi, 45 dakikalık çalışma sonucu kuyudan çıkartıldı. Kedi, itfaiye erinin marketten aldığı sütü içtikten sonra kaçarak izini kaybettirdi.

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