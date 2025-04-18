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Sulama kanalında cansız bedeni bulunmuştu! Cumali Timi'ye acı veda

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#Cumali Timi#Adana#Osmaniye
Sulama kanalında cansız bedeni bulunmuştu Cumali Timiye acı veda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 11:51

Adana'nın Karataş ilçesinde arkadaşlarıyla oynamak için kaldıkları çadırdan çıktıktan sonra kaybolup, aramaların 6’ncı gününde sulama kanalında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki Cumali Timi , Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi. Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı.

Sulama kanalında cansız bedeni bulunmuştu Cumali Timiye acı veda

SAZLIKLARIN DİBİNDE BULUNDU

Polis, jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı. Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi. Ekipler, Cumali Timi'nin cansız bedenini dün terliklerinin bulunduğu sulama kanalının 10 metre uzaklığındaki sazlıkların dibinde suya batmış halde buldu.

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Sulama kanalında cansız bedeni bulunmuştu Cumali Timiye acı veda

CUMALİ'YE ACI VEDA

Timi'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Düziçi ilçesine götürüldü. Çamiçi Mezarlığı'nda Cumali Timi için cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Sulama kanalında cansız bedeni bulunmuştu Cumali Timiye acı veda


Cenazede oğlu için gözyaşı döken Karanfil Timi, ağıtlar yaktı. Yere yığılan acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Timi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sulama kanalında cansız bedeni bulunmuştu Cumali Timiye acı veda

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#Cumali Timi#Adana#Osmaniye

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