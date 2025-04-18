Sulama kanalında cansız bedeni bulunmuştu! Cumali Timi'ye acı veda

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İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi. Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı.

SAZLIKLARIN DİBİNDE BULUNDU

Polis, jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı. Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi. Ekipler, Cumali Timi'nin cansız bedenini dün terliklerinin bulunduğu sulama kanalının 10 metre uzaklığındaki sazlıkların dibinde suya batmış halde buldu.

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CUMALİ'YE ACI VEDA

Timi'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Düziçi ilçesine götürüldü. Çamiçi Mezarlığı'nda Cumali Timi için cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede oğlu için gözyaşı döken Karanfil Timi, ağıtlar yaktı. Yere yığılan acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Timi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.