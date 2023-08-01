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Sulama kanalına giren genç kız kayboldu

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#Adana#Ayşe Çetin#Sulama Kanalı
Sulama kanalına giren genç kız kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 16:05

Adana’da girdiği sulama kanalında bir süre sürüklenen Ayşe Çetin (20), akıntıya kapılıp, kayboldu. dalgıç polisler, genç kızın bulunması için arama çalışması başlattı. çalışmaları gözyaşlarıyla takip eden anne sultan çetin, “kızım sen orada yüzemezsin. annem, sen yüzme bilmiyorsun” diyerek feryat etti.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana geldi. DSİ’ye ait sulama kanalında bir genç kızın çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Ayşe Çetin olduğu öğrenilen genç kız, akıntıya kapılıp, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sulama kanalına giren genç kız kayboldu

Olay yerine Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip, Çetin’i aradı ancak bulamadı. Kızının suda kaybolduğunu öğrenip, kanala gelen Sultan Çetin, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti. Anne Sultan Çetin, “Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzmeyi bilmiyorsun” diyerek feryat etti. Genç kızın suda sürüklendiğini gören Aziz Karayürek ise, “Benim gördüğümde, suda çırpınıyordu. Yüzme bilseydim, kurtarmak için atlardım. Etrafta kimse de yoktu. Sonra suda kayboldu” diye konuştu.

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Sulama kanalına giren genç kız kayboldu

Öte yandan Ayşe Çetin’in, dün gece saatlerinde yine sulama kanalına girdiği, mahalledeki bir genç tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin, arama-kurtarma çalışması sürüyor.

Sulama kanalına giren genç kız kayboldu

 

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#Adana#Ayşe Çetin#Sulama Kanalı

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