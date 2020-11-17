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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Sulama kanalına düşen atı, itfaiyeciler kurtardı

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Sulama kanalına düşen atı, itfaiyeciler kurtardı
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kepçeyle kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Sulama kanalına düşen atı, itfaiyeciler kurtardı
İlçeye bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki arazide otlayan at, yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Sahibinin atı kanaldan çıkarma girişimi sonuçsuz kalınca durum, itfaiyeye bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, atı kanaldan çıkarmak için çalışma başlattı. Sulama kanalına giren itfaiye erleri, atı halatla bağlayıp, kepçeyle çıkardı. Kurtarılan at, sahibine teslim edildi.

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