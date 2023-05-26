Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Sulama Kanalı#Çocuk Ölümü
Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 15:52

Malatya'da, çadır kentte kalan Abdulvahap Hüseyin (2) dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. İtfaiyecilerin kanaldan çıkardığı çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde, depremzedeler için kurulan Şeker Fabrikası yerleşkesindeki çadır kentte meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulvahap Hüseyin (2), etrafında oynadığı sırada dengesini kaybedip sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri Abdulvahap'ı çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Hüseyin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Sulama Kanalı#Çocuk Ölümü

BAKMADAN GEÇME!

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık