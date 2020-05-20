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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Sulama kanalına devrilen otomobil, çekiciyle çıkarıldı

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Sulama kanalına devrilen otomobil, çekiciyle çıkarıldı
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MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi. Sürücü Mustafa Erdoğan yaralanmazken, araç çekiciyle kanaldan çıkarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Erdoğan'ın kullandığı 53 EA 238 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Sürücü Erdoğan'ın yaralanmadan kurtulduğu kaza sonrası otomobil, çekiciyle kanaldan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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