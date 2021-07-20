Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Şükür namazı, Kurban kesildikten sonra yerine getirilen ibadetlerden birisidir. Kurban kestikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder.

ŞÜKÜR NAMAZI 1.REKAT

Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

ŞÜKÜR NAMAZI 2. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Ardından secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

KURBAN KESTİKTEN SONRA KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?

Kurban sonrası namaz olarak şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir. Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından teşbih çekilir ve dua edilir.

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