Sude’nin ölümünde sevgilisi beraat etti

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Hastaneye kaldırılan Akarsu, hayatını kaybetmişti. Otopsi raporunda, Akarsu’nun kanında uyuşturucu maddeler ile çeşitli yeşil reçeteli psikiyatrik ilaçların bulgularına rastlanıldığı, sağ elinde de silah ateşleme artıkları tespit edildiği belirtilmişti. Onur Ö. hakkında ‘cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişiyi intihara mecbur ederek kasten öldürme’ suçlaması ile Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın dünkü karar duruşmasında, mahkeme Onur Ö.’nün ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, Akarsu’ya yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verdi. Akarsu ailesinin avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.