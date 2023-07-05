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Sude’nin ölümünde sevgilisi beraat etti

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#Hastane#Otopsi#Kocaeli
Sude’nin ölümünde sevgilisi beraat etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

Kocaeli İzmit’te Sude Akarsu (18), 2 Ağustos 2021’de erkek arkadaşı Onur Ö. (29) ile birlikte yaşadığı evde başından vurulmuş bir halde bulunmuştu.

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Hastaneye kaldırılan Akarsu, hayatını kaybetmişti. Otopsi raporunda, Akarsu’nun kanında uyuşturucu maddeler ile çeşitli yeşil reçeteli psikiyatrik ilaçların bulgularına rastlanıldığı, sağ elinde de silah ateşleme artıkları tespit edildiği belirtilmişti. Onur Ö. hakkında ‘cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişiyi intihara mecbur ederek kasten öldürme’ suçlaması ile Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın dünkü karar duruşmasında, mahkeme Onur Ö.’nün ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, Akarsu’ya yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verdi. Akarsu ailesinin avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.

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#Hastane#Otopsi#Kocaeli

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