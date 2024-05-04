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Sudan Devlet Başkanı’nın oğlu öldü

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#Sudan#Abdülfettah El-Burhan#Mohamed Abdülfettah El-Burhan Rahman
Sudan Devlet Başkanı’nın oğlu öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde 7 Mart’ta Sudan Devlet Başkanı Abdülfettah el-Burhan’ın oğlu Mohamed Abdülfettah el-Burhan Rahman motosikletle önünde giden cipe çarpmıştı.

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Ağır yaralanan Rahman hastanede yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Rahman yaklaşık 2 ay sonra dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberi, Sudan Devlet Başkanı ve ailesine iletildi. Rahman’ın hayatını kaybettiği Bilkent Şehir Hastanelerine bağlı Kalp Damar Hastanesi’ne, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ve Mohamed Abdülfettah el-Burhan Rahman’ın ailesi gelerek cenaze işlemleri hakkında bilgi aldı. Sudan Cumhurbaşkanı’nın da Ankara’ya gelmek üzere yolda olduğu belirtildi. Ankara’da Atılım Üniversitesi’nde okuyan Mohamed Abdülfettah el-Burhan Rahman’ın üniversiteden arkadaşları da hastaneye gelerek aileye taziye dileklerinde bulundu.

 

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#Sudan#Abdülfettah El-Burhan#Mohamed Abdülfettah El-Burhan Rahman

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