Sudan Devlet Başkanı’nın oğlu Ankara’da kaza yaptı

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde Sudan Devlet Başkanı Abdülfettah el-Burhan’ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden cipe çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu.

Abdülfettah el-Burhan

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakım sevisine alınan Rahman’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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25 Ekim 2021 tarihinde General Abdülfettah el-Burhan liderliğindeki Sudan ordusu bir askerî darbeyle hükümetin kontrolünü ele geçirmişti.



