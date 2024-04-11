Suçüstü yakalanınca polisin elini ısırmıştı: 19 yıl hapisle aranıyormuş

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Şüpheli Nesrin B., mezarlık ziyareti için gelenlerin, yol kenarına park ettiği araçları kontrol etmeye başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgede güvenlik önlemi alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği Nesrin B.'yi takibe aldı. Bir süre keşif yapan Nesrin B., bir hafif ticari aracın arka koltuğundaki çantayı çalmak için camını kırdı. Harekete geçen polis, Nesrin B.'yi yakaladı. Ekiplere direnen kadın, bir polis memurunun elini ısırıp kaçmaya çalıştı.

Polis, kelepçe taktığı Nesrin B.'yi gözaltına alıp, Emniyet'e götürdü. Yapılan incelemede Nesrin B.'nin, 10 ayrı suçtan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını öne süren Nesrin B., adliyeye sevk edildi.