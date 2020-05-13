Suçüstü yakalanan kumarcılar 'Uzi'yi saklayamadı

Düzce'de bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis, düzenlediği operasyon ile evde kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Polislerin eve geldiği sırada içeride bulunanların pencereden bahçeye silah attıkları görüldü. Bahçede yapılan aramada Uzi makineli tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Evdeki 4 kişi gözaltına alınırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle de toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.