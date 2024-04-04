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Suç örgütü ‘Mahzen’e alındı

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#Ali Yerlikaya#Mahzen-24#Operasyon
Suç örgütü ‘Mahzen’e alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurtdışında firar olan Barış Boyun’un yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-24” operasyonlarında 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, yurtdışında firar olan Barış Boyun’un yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin yakalandığını belirterek, “Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda bulunan 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu” dedi.

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#Ali Yerlikaya#Mahzen-24#Operasyon

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