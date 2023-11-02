Suç örgütlerine ağır darbe... İstanbul’un göbeğindeki kaçak 4 silah imalathanesine baskın

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Yapılan çalışmada, takip altına alınan kişilerin Ümraniye’de 4 silah imalathanesi kurdukları belirlendi. Silahları yaparak suç örgütlerine veren kişilerin kimlikleri ve kaldıkları evlerin de belirlenmesinin ardından 4 silah imalathanesinin de arasında bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.M.V., M.Y.,O.K., S.Ç. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda, 73 tabanca bu tabancalara ait 57 adet şarjör, 4 bin 985 silah gövdesi, 2 bin 74 silah sürgüsü,1087 açık uçlu silah namlusu, 4 bin silah imal edilecek tetik tertibatı, pim, icra yayı, mil, çıkarıcı, 252 koli içerisinde 4 bin 192 silah kutusu, 2 silah kutusu kalıbı, 4 silah gövde kalıbı, 3 şarjör kalıbı, 6 lazer yazıcı, 3 mengene, 5 test atışı yapılmış içerisinde kovanlar bulunan doldur boşalt bidonu, 1 torba silah gövde üretiminde kullanılan polimer hammadde, balistik yelek ve 22 bin 155 TL ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden M.A. adli kontrolle serbest kalırken, diğer 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.