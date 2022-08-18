Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Anahtar#Silah#İzmir
Suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 17:54

İzmir'in Buca ilçesinde, denetimde durdurulan otomobil sürücüsü S.Ç.'de (32) garaj anahtarı görünümünde suikast silahı ele geçirildi. 14 yıl cezaevinde kaldığı öğrenilen ve suç kayıtları bulunan S.Ç., tutuklandı.

Haberin Devamı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin asayiş denetimi sırasında, sürücünün şüpheli hareketler sergilediği otomobilini durdurdu. Aracın içinde ve sürücü S.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, garaj anahtarı görünümünde suikast silahı bulundu. Silahı inceleyen ekipler, 2 mermi atabildiğini tespit etti. Şüphelinin üzerinden 35 bin lira da çıktı.

Suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı

Gözaltına alınan, 'suç örgütüne üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yasa dışı silah ticareti' suçlarından kaydı olduğu tespit edilen şüpheli S.Ç.'nin 14 yıl cezaevinde kaldığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anahtar#Silah#İzmir

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA