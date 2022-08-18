Suç kaydı olan şüpheliden garaj anahtarı şeklinde suikast silahı çıktı

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Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin asayiş denetimi sırasında, sürücünün şüpheli hareketler sergilediği otomobilini durdurdu. Aracın içinde ve sürücü S.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, garaj anahtarı görünümünde suikast silahı bulundu. Silahı inceleyen ekipler, 2 mermi atabildiğini tespit etti. Şüphelinin üzerinden 35 bin lira da çıktı.

Gözaltına alınan, 'suç örgütüne üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yasa dışı silah ticareti' suçlarından kaydı olduğu tespit edilen şüpheli S.Ç.'nin 14 yıl cezaevinde kaldığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.