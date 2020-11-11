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Bülent SARIOĞLU
Haber Giriş: 11.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Subayların tıraşı Deli Hacer’in sadakası

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Subayların tıraşı Deli Hacer’in sadakası
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Meclis Başkanlığı, Atatürk’ün hastalık süreci ve cenaze töreniyle ilgili belgeleri kitaplaştırdı. Kitapta, fukaralara verilen sadakadan nöbet tutan subayların tıraş giderine kadar tek tek faturalar yer aldı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un bastırdığı yayını Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı hazırladı. “Belgelerle Dolmabahçe’den Etnografya’ya” isimli yayında, cenaze sırasında yapılan neredeyse her masrafın belgesi yer aldı.

RUHUNA SADAKA

Buna göre Atatürk’ün ruhu anısına, fukaraya verilmek üzere Başbakanlık’tan 2 bin 555 lira 12 kuruş çıkarıldı. Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Boysan, 18 Kasım’da bu parayı bizzat dağıttı ve her birinden imza veya parmak izi aldı. “Dikili Taş Ihlamur Köşkü’nde ölü bahçıvan Mustafa’nın ailesi, Üsküdar Çamlıca Tepesi’nde Veli Dayı, Yorgancı Fatma, Beşiktaş’ta Deli Hacer, Cennet Efendi türbesinde Ayşe” adlarıyla kaydedilen yoksullara, 50 ila 150 lira arasında yardım yapıldı.

Subayların tıraşı Deli Hacer’in sadakası

BERBERE 25 LİRA

Ayrıca 20-21 Kasım’da İkinci Meclis’te katafalkta bulunan naaş başında saygı nöbeti tutan subayların içtikleri sigara 17 lira 5 kuruş tuttu. Subaylara TBMM berberi Reşad Gonca tarafından verilen tıraş hizmetinin bedeli de 25 lira oldu.

NÖBET TUTAN SUBAYLARA YEMEK

Naaşı İstanbul’dan Ankara’ya getiren tabutlar, azınlık cemaatinden ustalara yaptırıldı. Defnedildiği tabut ise askeri fabrikada üretildi. Naaş başında nöbet tutan subayların TBMM Lokantası’nda yediği çorba, tas kebap, komposto gibi yemeklere 306 lira 15 kuruş ödendi.

Subayların tıraşı Deli Hacer’in sadakası

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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