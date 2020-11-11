Subayların tıraşı Deli Hacer’in sadakası

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un bastırdığı yayını Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı hazırladı. “Belgelerle Dolmabahçe’den Etnografya’ya” isimli yayında, cenaze sırasında yapılan neredeyse her masrafın belgesi yer aldı.

RUHUNA SADAKA

Buna göre Atatürk’ün ruhu anısına, fukaraya verilmek üzere Başbakanlık’tan 2 bin 555 lira 12 kuruş çıkarıldı. Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Boysan, 18 Kasım’da bu parayı bizzat dağıttı ve her birinden imza veya parmak izi aldı. “Dikili Taş Ihlamur Köşkü’nde ölü bahçıvan Mustafa’nın ailesi, Üsküdar Çamlıca Tepesi’nde Veli Dayı, Yorgancı Fatma, Beşiktaş’ta Deli Hacer, Cennet Efendi türbesinde Ayşe” adlarıyla kaydedilen yoksullara, 50 ila 150 lira arasında yardım yapıldı.

BERBERE 25 LİRA

Ayrıca 20-21 Kasım’da İkinci Meclis’te katafalkta bulunan naaş başında saygı nöbeti tutan subayların içtikleri sigara 17 lira 5 kuruş tuttu. Subaylara TBMM berberi Reşad Gonca tarafından verilen tıraş hizmetinin bedeli de 25 lira oldu.

NÖBET TUTAN SUBAYLARA YEMEK

Naaşı İstanbul’dan Ankara’ya getiren tabutlar, azınlık cemaatinden ustalara yaptırıldı. Defnedildiği tabut ise askeri fabrikada üretildi. Naaş başında nöbet tutan subayların TBMM Lokantası’nda yediği çorba, tas kebap, komposto gibi yemeklere 306 lira 15 kuruş ödendi.