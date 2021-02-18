Şubat ayı bu yıl kaç gün? İşte şubat ayının diğer aylar farkı

Yılın 12 ayından birisi olan şubat ayı dört yılda bir 29 gün çekiyor. Her 4 yılda bir 365 gün 6 saatten artan saatlerin toplamı 1 gün ediyor. Bu da Şubat ayının 4 yılda bir 29 gün çekmesine sebebiyet veriyor. Yılın son iki basamağını 4'e tam bölünüyorsa 29, tam bölünmüyor ise 28 gün çeker.



Bir yıl (örnek 1956) eğer dörde bölünüyorsa o yıl şubat 29 çeker. Ama bu bölünen yıl aynı zamanda 100'e de bölünüyorsa o zaman şubat 29 çekmez. Ancak bu 100'e bölünen yıl 400'e de bölünüyorsa şubat 29 çeker. Örneğin 2000 yılı. Hem 100'e hem de 400'e bölünür

29 Şubat 28 yılda bir pazar gününe denk gelir ve bu pazar da şubat ayının 5'inci pazarı olur.



29 Şubatta doğanlar, doğum günlerini ancak dört yılda bir doğru zamanda kutlayabilir.

2021 yılında şubat ayı 28 gün sürecek.

Hangi yıllarda şubat 29 çeker?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.