Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sual kelimesi dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sual kelimesinin anlamını soru olarak değerlendirmiştir. Sual kelimesi soru anlamına gelmesi sebebiyle kolaylıkla cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Sual Eş Anlamlısı

Sual kelimesi ile soru kelimesi yakın anlam, anlamdaş veya eş anlamlı kelimelerdir. Gündelik yaşamda daha çok soru kelimesi kullanılsa da eş anlamı olan sual kelimesi de bu kelime yerine kullanılabilir.

Genellikle bir durum karşısında cevabını alabilmek için karşı tarafa yöneltilen cümleye soru denir. Soru bu cümle ile oluşur. Ayrıca buna sual de denmektedir. Bu iki kelime cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Sual kelimesi ve eş anlamlı kelimesi ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

- Bugün ona çok soru sordum.

- Bugün ona çok sual sordum.