‘Su sayacına bakacağız’ diyerek eski nişanlısına kimyasal atmıştı! İddianamesi hazır

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Konya Çumra’da yaşayan Merve Küçüktekin’in 19 Haziran’da evine gelen eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk “Su sayacına bakacağız abla” diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin’e fırlattı.

KEŞİF DE YAPMIŞ

Küçüktekin’in yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşurken, olay sonrası kaçan Türk İzmir’deki birliğine dönerken gözaltına alındı. Tutuklanan Türk hakkındaki iddianame hazırlandı. Sabit Türk’ün 2 yıldır Küçüktekin’i rahatsız ettiği, olaydan 4 gün önce tehdit mesajları attığı, 1 gün önce de Küçüktekin’in işyerine gittiği ve keşif yaptığı belirtildi. İddianamede suç ‘kasten yaralama’ olarak değil ‘canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ olarak değerlendirildi. Türk’ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.