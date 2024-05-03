Su savaşında çarpıştılar: 13’ü turist 16 kişi yaralı

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Antalya Alanya’da faaliyet gösteren bir firmaya ait Özcan Akkaya’nın (60) kullandığı 34 BSC 990 plakalı üstü açık safari aracıyla aynı firmaya ait Ferhat Arslan’ın (45) kullandığı 34 BSS 865 plakalı safari aracı, dün 10.30 sıralarında Manavgat’a bağlı Oymapınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Araçlardan biri yolun sağ tarafında bulunan beton direğe çarparak yan yattı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçtaki Ferhat Arslan, Levent Toslak (51), Ziya Öztürk (37) İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus (38), Andreaa Locatus (35), Saya Anays Locatus (7), Luley Bulorky (53), Tina Taylor (61), Kacper Marcin (24), Luley Bulorky (53), Uljana Golubeva (11), Evelina Matveeva (33), Laura Ellen Carlton (60), Bobby Luke Carlton (19), Gillian Smith (52), İrlandalı turist Julia Marie (53) yaralandı.

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1 YARALININ DURUMU KRİTİK

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Luley Bulorky’nin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza öncesi iki safari araçtaki yolcuların birbirleriyle su savaşı yaptığı belirtildi.