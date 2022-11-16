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Kaza, 13 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼, ZeytinkÃ¶y'de meydana geldi. Isparta'da okuyan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Ä°layda Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi otomobil, iÃ§inde bir miktar su bulunan sulama kanalÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°layda Ã–ztÃ¼rk ile yanÄ±ndaki babasÄ± HÃ¼seyin Ã–ztÃ¼rk (55) yaralandÄ±. Baba kÄ±z ambulansla SelÃ§uk Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Durumu aÄŸÄ±r olan Ä°layda Ã–ztÃ¼rk, ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ä°zmir Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. HÃ¼seyin Ã–ztÃ¼rk, kazadan bir gÃ¼n sonra taburcu edildi.

YoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedaviye alÄ±nan Ä°layda Ã–ztÃ¼rk, dÃ¼n doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

Ä°layda Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ yakÄ±nlarÄ± ve sevenlerini yasa boÄŸdu. SelÃ§uk Belediye BaÅŸkanÄ± Filiz CeritoÄŸlu Sengel, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "ZeytinkÃ¶y'de yaÅŸayan Ä°layda Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n vefatÄ± hepimizi derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz" dedi.

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Ä°layda Ã–ztÃ¼rk, bugÃ¼n SelÃ§uk Cemevi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan ZeytinkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.Â

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