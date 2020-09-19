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Arzu ERBAŞ - DHA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 14:32 | Son Güncelleme:

Su kanalına düşen geyik kurtarıldı

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Su kanalına düşen geyik kurtarıldı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde düştüğü su kanalında mahsur kalan geyik, zabıta ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arhavi ilçesi Aşağı Hacılar Mahallesi’nde bulunan su kanalına düşen geyiği görenler, belediyeyi aradı. Hemen bölgeye gelen Arhavi Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve zabıta ekipleri, geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. Su kanalına inen 2 görevli, sessizce yaklaşıp, geyiği yakaladı. Ardından da bir örtüyle sarıp, yukarı çıkarıldı. Geyik, Doğa Koruma Milli Park ekiplerine teslim edildi.

Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

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