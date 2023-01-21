‘Şu anda grip salgını yaşıyoruz’

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Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nin (KUISCID) ev sahipliğinde gerçekleşen “Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar” başlıklı toplantıda, dünyada enfeksiyonlarla mücadele konusundaki son gelişmeler ve aşıların etkinliği ele alındı, salgınlara yol açan önemli hastalıklarla mücadelede gelinen son durumlar ortaya konuldu. Toplantıda ayrıca COVID-19 (SARS-CoV-2) gibi yeni ve Maymun Çiçeği, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Batı Nil Ateşi gibi günümüzde yeniden kritik hale gelen hastalıklara dair sunumlar yapıldı, hızla yayılan antibiyotik direncine dair güncel bilgiler paylaşıldı.

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‘INFLUENZA BİRİNCİ, COVID-19 İKİNCİ SIRADA’

“Pandeminin yeni varyantlar ile devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Önder Ergönül şu noktalara dikkat çekti: Aşılar önemli ölçüde ölüm oranlarını engelledi. Ancak Çin’deki vakaların ani yükselişinin Çin aşısının zayıflığına bağlı olduğu düşünülüyor. COVID-19 pandemisi devam ederken ilaçları da gözden geçirdik. Birçok ilaç etkisiz çıktı. Şu anda Türkiye’de kullanılan Molnupiravir’i ise öneriyoruz, iyi bir ilaç. Bu ilacın risk grubu dediğimiz 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlarda faydalı olduğunu düşünüyoruz. Şu anda influenza salgını da yaşıyoruz. Son 2 senedir COVID-19’dan başka bir şey görmemiştik. Ancak şu anda en sık gördüğümüz influenza, ardından COVID-19 geliyor. Üçüncü sırada rinovirüs var. Bu da bildiğimiz nezle.”

‘ÇOCUK FELCİ AŞISI OLMAYANLAR ARTTI, RİSK DE ARTTI’

Hollanda’dan gelerek toplantıya katılan viroloji uzmanı Marion Koopmans’ın, yine bir çeşit grip olan H5N7 denilen kuş gribini vurguladığını anlatan Prof. Dr. Ergönül, Şu anda ABD ve İngiltere’de çocuk felci vakalarının yükseldiğini, çünkü aşı olmayı reddedenlerin arttığını söyledi. Türkiye’den henüz çocuk felci vakalarının bildirilmediğini ancak izlemek gerektiğini belirten Prof. Dr. Ergönül, “Pandemi ile karşılaştıramayız elbette ama çocuk felcinde de risk var” dedi.

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‘HIZLI TANI İÇİN TESTLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Prof. Dr. Önder Ergönül, pandeminin en başında bir klinik kurduklarını ve bu klinik ilepandemilere yol açan virüslere, bu tip sorunlara ışık tutmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Hızlı tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmeli. Birçok virüsü aynı anda tarayan testler var. Ancak bunlar pahalı testler. Biz bunları kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Testler ile hastalığı doğru teşhis ettiğimizde gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımının da önüne geçmiş oluruz” diye konuştu.

‘ANTİBİYOTİK DİRENCİ DE ÖNEMLİ BİR KONU’

KUISCID Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Can ise “Virüsler son zamanlarda çok popüler ancak başka konular da var. COVID-19’dan 6.7 milyon insan öldü ancak antibiyotik direnci nedeniyle sadece geçtiğimiz bir yılda 1.7 milyon insan hayatını kaybetti. Gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek gerekiyor” dedi.

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Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KUISCID), 21. yüzyılın ikinci salgını olarak 2019’un sonunda başlayan ve beklenmedik bir şekilde yayılan COVID-19 pandemisinin ortasında, 20 Aralık 2020’de kuruldu. Dünyanın teşhis, tedavi ve korunma konusunda hazırlıklı olmadığı bir dönemde bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi hızlandırmak için kurulan merkez, Türkiye İş Bankası’nın sağladığı destekle araştırma kapasitesini kısa sürede katladı. Yakın zamanda bünyesine kattığı biyogüvenlik seviye 3 laboratuvarının da katkısıyla olası yeni salgınlara karşı hazır hale gelen merkez, yeni araştırma alanları yaratma ve elde edilen bilgiyi kamuyla paylaşmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.