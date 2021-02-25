Struma kurbanları Sarayburnu’nda anıldı

Struma faciasında hayatını kaybedenler, geminin motorunun arıza yapmasının ardından uğrak limanlarından biri olan Yenikapı’da törenle anıldı. Ölenler için denize çiçekler bırakıldı. Yenikapı İskelesi’ndeki törene İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva, Türk Yahudi Toplumu Başkanı Ishak Ibrahimzadeh ile çeşitli ülkelerden temsilciler de katıldı.