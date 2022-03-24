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Steve Wilhite kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? GIF'in mucidi Steve Wilhite hakkında bilgiler

#Steve Wilhite#Steve Wilhite Kimdir#Steve Wilhite Yaş
Steve Wilhite kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü GIFin mucidi Steve Wilhite hakkında bilgiler

Graphics Interchange Format'ın (GIF) yaratıcısı Steve Wilhite hayatını kaybetti. 1987’de GIF’i internet dünyasına kazandıran ve o zamandan beri de milyonlarca GIF üreten Steve Wilhite bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Peki, Steve Wilhite kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? GIF'in mucidi Steve Wilhite hakkında bilgiler

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Stephen E. Wilhite 3 Mart 1948 tarihinde dünyaya geldi. CompuServe'de çalışan ve daha önceki Unisys'e ait LZW algoritmasından GIF görüntü dosyası biçimini uyarlayan ekipte Mühendislik Lideri olan Amerikalı bilgisayar bilimcisi olarak başlamıştır. PNG geçerli bir alternatif haline gelene kadar GIF, İnternet'teki 8 bit renkli görüntüler için fiili standart haline gelmiştir.

Wilhite'ın CompuServe'deki ekibi, 1987'de GIF'i (Grafik Değişim Biçimi) geliştirmişti. 2016'ya gelindiğinde, biçim web sitesi tasarımında, sosyal medya gönderilerinde, iş akışı belgelerinde ve nasıl yapılır kılavuzlarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştı.


Wilhite'ın adı, GIF kısaltmasının telaffuzuyla ilgili tartışmalarda sık sık gündeme geliyor. 'Oxford İngilizce Sözlüğü her iki telaffuzu da kabul ediyor,' denildiği zaman, Wilhite; 'Yanılıyorlar. Yumuşak bir 'G', 'jif' olarak telaffuz ediliyor. Hikayenin sonu.' Yani amaçlanan telaffuz, kasıtlı olarak Amerikan fıstık ezmesi markası Jif'i yansıtıyor.

 

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