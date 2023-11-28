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Steinmeier İsrail’de: Almanya olarak sorumluluğumuz var

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#İsrail#Almanya#Yahudi
Steinmeier İsrail’de: Almanya olarak sorumluluğumuz var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 07:00

Hamas baskını sonrasında dün İsrail’e dayanışma ziyaretinde bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yahudi soykırımı nedeniyle Almanya’nın İsrail’e sorumluluğu olduğunu söyledi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den, Berlin’in İsrail-Hamas savaşına yaklaşımıyla ilgili itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Steinmeier, Almanya’nın Yahudi soykırımı nedeniyle İsrail’e karşı sorumlu olduğunu söyledi.

DAYANIŞMA ZİYARETİ

İsrail’e “dayanışma ziyareti” gerçekleştiren Alman Cumhurbaşkanı, gezi öncesinde yayımladığı video mesajında ziyaretinin “terör mağduru ve kendini savunan İsrail ile dayanışma” amacı taşıdığını belirtirken, 2’nci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın işlediği Yahudi soykırımını kast ederek, “İnsanlığa karşı işlenen en büyük suçun akıllara geldiği, planlandığı ve uygulandığı bir ülke olarak Almanya’nın” da sorumluluğu olduğunu söyledi.

Steinmeier İsrail’de: Almanya olarak sorumluluğumuz var

Frank-Walter Steinmeier-Isaac Herzog

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KİBBUTZ’A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile 7 Ekim’de Hamas’ın baskınına uğrayan Gazze sınırındaki Beeri Kibbutz’unu da ziyaret etti. Herzog, burada Hamas’ın işlediği suçlara dair Steinmeier’e bilgilendirmede bulundu. Ortadoğu gezisi kapsamında Umman ve Katar’a da ziyaretlerde bulunacağını söyleyen Alman Cumhurbaşkanı, savaşta zarar gören sivillerin korunması için de çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgede kalıcı barışı tesis için en iyi formülün bağımsız bir Filistin devletinin tanınması olduğunu belirtti.

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#İsrail#Almanya#Yahudi

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