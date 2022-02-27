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Starlink uydusu nedir? Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif ettiğini duyurdu

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Starlink uydusu nedir Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif ettiğini duyurdu

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Ukrayna'nın çağrısına kayıtsız kalmadı. Musk, Starlink istasyonları ve internet erişimini sağlayacak Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu duyurdu. Bu açıklama ardından Elon Musk Twitter'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olurken starlink uyduları da merak edildi. Peki, Starlink uydusu nedir?

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Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX ,tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

Ürünün geliştirilmesine 2015 yılında başlandı ve 2018 yılı Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denendi. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde gerçekleştirildi. Starlink araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde yapılmaktadır.

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