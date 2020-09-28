Stalklamak nedir? Stalk ne demek?

Stalklamak, dünyanın her yerinden kişilerin bulunduğu sosyal medya alanlarında gün geçtikçe daha sık duyduğumuz ve gerçekleştirdiğimiz bir eylem halini aldı.

Dilimize İngilizceden geçen Stalk sözcüğü sessizce yaklaşmak, gizli bir biçimde takip etmek şeklinde açıklanmaktadır. Habersizce takip işini yapan kişiye stalkçı veya stalker denilmektedir. Devamlı bir başkasını gözlemleyen kişilerdir. Stalk yapmak beğendiğiniz bir kişinin sosyal medya hesabını takibe alarak onun hakkında bilgi edinmek için yapılıyor ancak artık pek çok kişi artık stalklama eylemini sahte hesaplarıyla gerçekleştiriyor.



Araştırmalara göre en fazla stalking, evliliği ya da ilişkisi yeni biten eski eşler ya da sevgililer tarafından yapılıyor.