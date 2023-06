SSB'de Haluk Görgün, Demir'den görevi devraldı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanı olarak atanan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, bugün yapılan devir teslim töreni ile görevi Demir'den devraldı. Görgün, "Ülkemize hizmet yolunda birer emanetçiyiz. Emanetimiz milletimizin bekası, refahı, çocuklarımızın geleceği ve güvenliğidir" dedi.



ASELSAN'dan açıklama yapılarak, Görgün'e yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Savunma Sanayii Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Haluk Görgün'e başarılar diliyoruz. ASELSAN olarak ülkemiz ve global kullanıcılarımız için üstün teknolojiler geliştirme hedefiyle, birlikte çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

DEMİR: BAYRAK ÇOK DAHA İLERİ TAŞINACAK



Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, görevini Haluk Görgün’e devreden İsmail Demir, törende konuşma yaptı. Demir, 9 yıl boyunca beraber çalıştığı sektör paydaşlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Türkiye'de şu anda en popüler konulardan birinin savunma sanayii olduğunu söyleyen Demir, "Bu, sektörün ve Türkiye'nin geldiği yer açısından önemli bir göstergedir. Bugün görevi, sektörün içinden gelen bir dostuma devretmenin memnuniyetini yaşıyorum. Allah güzel hizmetler vermeyi nasip etsin. Bu görevi elimizden gelenin en iyisini yaparak icra ettik. Bu bir bayrak yarışıdır, bayrak yarışında bayrak tutan her oyuncudan beklenti bir öncekinden daha hızlı koşmasıdır, daha hızlı performans göstermesidir. Bu beklentiyi Haluk kardeşimizin yerine getireceğine inanıyoruz. Sizlerin de desteğiyle bu yeni dönemde savunma sanayii sektörü tüm oyuncularıyla Türkiye'nin yüz akı olmaya devam edecek. Bayrak çok daha ileri taşınacaktır. Hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum" dedi.



GÖRGÜN: DAHA İYİSİNİ HEDEFLEYECEĞİZ



Savunma Sanayii Başkanı Görgün ise hizmetleri için İsmail Demir'e teşekkür ederek, "Önümüz aydınlık, inancımız tamdır. Milli teknoloji hamlesi hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, milletimize layık olmaya çalışacağız. Bu vatanın evlatlarının akıl ve alın teriyle ortaya konulan başarıları koruyacak, hep daha iyisini hedefleyeceğiz. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çağ atlayan savunma sanayimizin başarılarını, dost ve müttefik ülkelerle birlikte omuz omuza vererek ortak fayda çerçevesinde dünyaya taşımaya devam edeceğiz. Dünyada hak ettiği noktaya ulaşan savunma sanayimiz, dostlarımızın da güvenliğine, refahına ve teknolojik gelişimlerine fayda sağlamaya devam edecek. Savunma sanayi ekosistemimizi büyütmeyi ve geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Atacağımız adımların tümünde 'önce Türkiye, önce millet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.



'GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Savunma sanayisinin çok büyük bir aile olduğunu belirten Görgün, "Vakıf şirketlerimizden KOBİ'lere, akademiden devlet kurumlarına kadar yüzlerce paydaşımız, on binlerce insanımız milli teknolojiler yolunda gece gündüz demeden çalışıyor. Bizim buradaki görevimiz; yol açmak, destek olmak, rehber olmak, birlik olmaktır. Türk mühendisliğinin inandığı ve desteklendiği zaman başaramayacağı hiçbir şey olmadığının en büyük şahidiyiz. Bizi biz yapan azmimizle, duruşumuzla ve inancımızla, tam bağımsız savunma sanayi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği bağımsızlık ve millilik yolunu her zaman takip etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a savunma sanayine verdiği önem, destek ve bizlere çizdiği yerlilik ve millilik rotası için teşekkür ediyoruz. Güvenlik güçlerimize ve vatanımıza hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz. Dün olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç ve azimle güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Tören sonunda, Görgün ve Demir, günün anısına taktıkları kravatları birbirlerine hediye etti.