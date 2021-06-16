Sputnik V aşısı Türkiye'ye geldi mi? Sputnik V aşısının yan etkileri nelerdir? İşte detaylar

Kovid-19'a karşı Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

SPUTNİK V AŞISI TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Sputnik V aşısı taşıyan ilk parti uçak 14 Haziran tarihinde ülkemize indi..

SPUTNİK V AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

COVID-19 aşısı Sputnik V (Gam-COVID-Vac),SARS-CoV-2 koronavirüs geninin entegre edildiği adenovirüs DNA’ya dayalı vektör aşısıdır. 21 gün aralıklarla kas içinden ayrı ayrı uygulanır. Sonuçlar, aşının sağlıklı katılımcılarda iyi tolere edildiğini ve oldukça immünojenik olduğunu gösterilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanım için izin verilen COVID-19 aşıları arasındadır. Virüs vektör olarak Adenovirüs kullanılır ve bu virüs içine koronovirüs spike proteini sentez etmesi için DNA paçası yerleştirilip vücuda enjekte edilir. Bu DNA parçası vücudumuzda koronovirüsün bağışıklık sağlayan proteinini sentez ederek bağışıklık gelişir. Bu aşı kişinin DNA’sına entegre olmaz. Hastalık oluşturmaz. Bu nedenle de güvenlidir.

En sık görülen yan etkiler, grip benzeri hastalık (% 15.2) ve aşı yapılan yerde reaksiyonlar (%5.4) görülmüştür. Yan etkilerin %94’ü hafif yan etkilerken %0,3 oranında ciddi yan etkiler bildirilmiştir. Aşı yerinde ağrı, şişlik ve kızarıklık görülebilir. Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı, titreme, ateş ve mide bulantısı görülebilir. Bu reaksiyonlar grip benzeri reaksiyonlardır. Bu yan etkiler genellikle aşı yapıldıktan sonraki bir veya iki gün içinde başlar. Yan etkiler, günlük aktivitelerinizi yapma becerinizi etkileyebilir, ancak birkaç gün içinde geçmeleri gerekir.

Ciddi yan etkilere oldukça nadirdir . Her aşı yapılmasında olduğu gibi bu aşıdan sonra da hastane ortamında 30 dakika beklenmesi uygundur.

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