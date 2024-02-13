Sporda rakipsiz İstanbul

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Algıda değil, alın terinde usta olduklarını söyleyen Kurum, “Biz söz verdiysek sözünü her zaman gerçekleştiren tarafta duranlarız. Çünkü bizim anlayışımızda siyaset meslek değildir, kariyer alanıdır. Yaptığınız işlerle kariyer elde edersiniz. Bir eser üretirsiniz, o da sizin kariyeriniz olur. Bizim bir kariyerimiz varsa o da milletimize hizmet etmektir” diye konuştu.

Kurum Pendikspor’u ziyaretinde İstanbul’un olimpiyat şehri olmasını istediklerini belirterek “Her mahallede spor faaliyetinin yapıldığı, sporla iç içe yaşayan bir İstanbul vaat ediyoruz. Sporda yetersiz değil, rakipsiz İstanbul inşa edeceğiz” dedi.