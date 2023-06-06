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Sporda bayrak değişimi

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#Osman Aşkın Bak#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Sporda bayrak değişimi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 07:00

YENİ kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı. Bakanlıktaki devir teslim törenine milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile milli masa tenisçisi Abdullah Öztürk de katıldı.

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Bakan Bak, Kasapoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür edip kendisiyle daha önce abi kardeş gibi beraber çalıştıklarını belirtti. Bak, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye hem sporda hem gençlikte hem tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında girdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının pandemide oynadığı rolü, deprem esnasında oynadığı rolü gördük. Çıta yüksek, önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Biryıldan fazla süre var, önemli bir çalışma ortamı olacak. Aziz milletimize layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kasapoğlu da “Bizler hep birlikte aynı takımın oyuncularıyız. Liderimizle, kaptanımızla aynı yola baş koymuşuz. Bir gün bir kanatta oynayacağız, diğer gün başka kanatta oynayacağız, mevkileri değiştireceğiz. İnanıyorum ki Bakanımız donanımıyla, kucaklayıcılığıyla bu mevkideki misyonunu bu ülke adına, bu sporcular adına, gençler adına çok ama çok yukarılara taşıyacak” diye konuştu.

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#Osman Aşkın Bak#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanlığı

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