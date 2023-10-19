Spor dünyasından İsrail’e tepki: Bu vahşeti durdurun

Haberin Devamı

TAM BİR KÂBUS İNSANLIK NEREDE

- ARDA TURAN: İsrail sivilleri öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyı, bu vahşeti yaşayamaz.

- MESUT ÖZİL: Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kâbus. İnsanlık nerede?

- MERİH DEMİRAL: Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O, onları ancak gözlerin (dehşet içinde) bakakalacağı bir güne erteliyor.

ZULME KARŞI SUSMAYACAĞIM

- KEREM AKTÜRKOĞLU: Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım.

Haberin Devamı

- MERT HAKAN YANDAŞ: Hastaneler, okullar, camiler bombalanıyor. Onlarca savaş suçu işleniyor. Siviller, çocuklar, suçsuz insanlar ölüyor. Bu katliama sessiz kalma!

HASTANE VURMAK CANİLİKTİR

- EMRE BELÖZOĞLU: Bir hastaneyi vurmak en büyük savaş suçudur. Caniliktir, vahşettir.

- SEMİH GÜLER: Konuşmaktan çekinenler olduğunu biliyorum, yanlış bir şey söylemekten korkanları. Ama sessizce oturup konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum. Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu? Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır.

- NİHAT KAHVECİ: Hastane vuran zihniyete kahrolsun, yazıklar olsun. İnsanlık suçu, soykırım, katliam = İsrail.

SİVİLLERE SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

- GALATASARAY: Gazze’de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez.

- FENERBAHÇE: Savaş son bulsun! Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz.

- BEŞİKTAŞ: Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması ka-bul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz.

- TRABZONSPOR: İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez.

Haberin Devamı

HASTANEDEN KAÇIŞ

İsrail’in vurduğu El-Ehli Baptist Hastanesi’nde 471 masum sivil hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. İsrail'in bombalarından sığındıkları hastane bahçesinde bile hedef olan Gazzeliler, nereye kaçacaklarını bilemeden çaresizce oradan uzaklaştılar.