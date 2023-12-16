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SP’li vekil ‘Mücahit Hasan’ sloganlarıyla uğurlandı

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#TBMM#Saadet Partisi#Hasan Bitmez
SP’li vekil ‘Mücahit Hasan’ sloganlarıyla uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 07:00

TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Fatih Camisi’nden “Mücahit Hasan” sloganlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Hasan Bitmez için Fatih Camisi’nde cuma namazı sonrasında düzenlenen cenaze törenine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İran’ın İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far ve çok sayıda milletvekili katıldı. Cenaze namazını Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın kıldırdı.

SP’li vekil ‘Mücahit Hasan’ sloganlarıyla uğurlandı

HERKESE NASİP OLMAZ

Temel Karamollaoğlu cenazede yaptığı konuşmada, “Onun ihlasına, gayretine şehadet ederim. Öyle bir ölüm herkese nasip olmaz. Hakikaten bir vazifeyi ifa etmesinin hemen arkasından şahadet şerbetini içti” dedi.

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Hasan Bitmez, Necmettin Erbakan’ın kabrinin bulunduğu Zeytinburnu’ndaki Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi.           

 

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#TBMM#Saadet Partisi#Hasan Bitmez

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