Spitsbergen Anlaşması, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Haberin Devamı

Spitsbergen ile ilgili 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalanan antlaşmaya dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Tezkerede Norveç, ABD, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, Büyük Britanya, İrlanda ile İngiliz Denizaşırı Dominyonları ve İsveç arasında Spitsbergen takımadalarına ilişkin bazı düzenlemeler getiren antlaşmanın, 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalandığı hatırlatıldı. Türkiye'nin, anlaşmaya katılması ile Türk vatandaşlarının, Kuzey Kutup Noktası'na yalnızca 1000 kilometre mesafede yer alan ve Norveç egemenliğindeki Spitsbergen takımadaları ile kara sularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebileceği, balıkçılık ve avlanma yapabileceği belirtildi. Tezkerede ayrıca Türk şirketlerinin denizcilik, endüstri, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabileceği; Türk bilim insanlarının, kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda bilimsel araştırma yapma ve Türk öğrencilerinin Svalbard Üniversitesi'nde eğitim alma imkanına sahip olabileceği kaydedildi.

Haberin Devamı

Meclis Başkanlığı'na sunulan tezkerede; Antarktika gerekse Arktik'e yönelik başarılı bilim seferleri düzenleyen ve Antarktika'da Horseshoe Adası'nda geçici bilim üssü kuran Türkiye Cumhuriyeti'nin, söz konusu anlaşmaya katılarak Kuzey Kutup Bölgesi'ne yönelik ilgisini tüm dünya nezdinde daha da somutlaştırmış olacağına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Spitsbergen Anlaşması'na katılmasını uygun bulan '9 Şubat 1920'de Paris'te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi', TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifi, işleme alındıktan sonra Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.