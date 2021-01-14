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Gündem
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

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Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
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MANİSA'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü.

Manisa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı, Spil Dağı'nda yerini kara bıraktı. 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yağan kar sonrasında yüksek kesimler beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı alçak kesimlerde 5 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışının bu gece de süreceği bildirildi.

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