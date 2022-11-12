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Spikere tehdide uzaklaştırma

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#Aslı Kahveci Kılıç#Tehdit#MESAJ
Spikere tehdide uzaklaştırma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

Spiker Aslı Kahveci Kılıç, Twitter üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderen Yunus Emre Yücebaş hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, Yunus Emre Yücebaş 15 Nisan 2022 günü Twitter hesabı üzerinden Rumeli TV’de spikerlik yapan Aslı Kahveci Kılıç’a mesaj gönderdi. Yücebaş, daha sonra Kılıç’a yazdığı kitaplardan gönderdi ve birlikte kitap yazmak istediğini söyledi. Aslı Kahveci Kılıç, Yücebaş’ın asistanıyla iletişim kurmasını istedi. Bu duruma sinirlenen Yücebaş, Kılıç’a tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermeye başladı.

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HUZUR VE SÜKÛNU BOZULDU

Yunus Emre Yücebaş’ın sosyal medya üzerinden de müvekkilini tehdit ettiğini dilekçesinde belirten Aslı Kahveci Kılıç’ın avukatı, “Yücebaş paylaşımında, ‘İki gündür lanet spiker yüzünden depresyondayım. Sinirimi alamadım.. Ağzını burnunu kıracak birisi olsa keşke’, ‘Spikeri tehdit ettim’ şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Yücebaş, müvekkilin huzur ve sükûnunu bozmuştur. Bu nedenle korunma kararı verilmesini istiyoruz” dedi. Mahkeme, Yunus Emre Yücebaş’a 2 ay süreyle spiker Aslı Kahveci Kılıç’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. 

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#Aslı Kahveci Kılıç#Tehdit#MESAJ

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