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Sözleşmeli er Atakan Çakır mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu

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#Osmaniye#Sözleşmeli Er#Atakan Çakır
Sözleşmeli er Atakan Çakır mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 15:42

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22), mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü. Şehit Çakır'ın acı haberi, memleketi Osmaniye'de yaşayan ailesine ulaştı.

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Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Şemdinli ilçesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, sabah saatlerinde Tekeli köyü yolu üzerinde mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucunda karın bölgesinden vurulması sonucu şehit oldu.

Şehit Çakır'ın acı haberi, merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından verildi. Şehit Çakır'ın, yarın Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'deki üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın şehit olduğunu duyurduğu açıklamada, "Şemdinli'de bir üs bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.

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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 15 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Sözleşmeli er Atakan Çakır mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu

 

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#Osmaniye#Sözleşmeli Er#Atakan Çakır

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