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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Putin-Zelenski görüşmesine dair önemli açıklama

#İbrahim Kalın#Putin#Zelenski

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalın, Putin-Zelenski görüşmesiyle ilgili olarak, "Putin, 'müzakere heyetlerinin çalışması tamamlansın' diyor. Biz burada hem Rus hem Ukrayna tarafıyla yakın temasımızla çalışmalarımızı devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Bu savaşın kazananı olmayacak. Dünyanın bir 2,3 soğuk savaşı kaldıracak durumu yok. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız bu savaşın sona ermesi için çabalıyor. Putin, 'müzakere heyetlerinin çalışması tamamlansın' diyor. Biz burada hem Rus hem Ukrayna tarafıyla yakın temasımızla çalışmalarımızı devam edeceğiz. Yarın Hollanda Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret edecek.

Çarşamba günü de NATO liderler zirvesine katılacak. Orada savaşın sonlandırılmasına yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanımızın orada ikili, üçlü görüşmeler yapacak. Liderlerin temel stratejik konuları ela alması için bir araya gelmesi gerekiyor. Buradaki atılacak adımlar önümüzdeki 10 yılın da seyrini çizecek. 

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#İbrahim Kalın#Putin#Zelenski

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