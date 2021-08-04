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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Sözcü Kalın: Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek

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Sözcü Kalın: Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Anayasa gereği yanan ormanların yerinde ancak yeni orman yetiştirilir. Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa gereği yanan ormanların yerinde ancak yeni orman yetiştirilir. Aksi bir uygulamaya müsaade edilmesi sözkonusu bile değildir. Bu yasa ve ilke çerçevesinde yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek ve vatandaşlarımızın zararları telafi edilecektir" dedi.

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