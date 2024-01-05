Söz sırası ailelerde

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Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile sanık avukatları arasında gerginlik de çıktı. Çavuşoğlu sanıklara dönük olarak “Katilsiniz, cinayetten yargılanmalısınız” deyince sanık avukatları, “Usulüne uygun konuşmuyor” diyerek salonu terk etti.

Çavuşoğlu ifadesinde, enkazı dolaştığında durumun ne kadar kötü olduğunu anladığını söyledi. Çavuşoğlu, “Kimse yatağından çıkamadı, çocuklar resmen boğularak öldü, büsbütündüler, herhangi bir taştan kırılıp ezilen yırtılan tarafları yoktu” şeklinde konuştu.

‘OTEL SAHİBİ YALAN SÖYLÜYOR’

İlk ekiple Adıyaman’a geldiğini belirten Çavuşoğlu ifadesine şöyle devam etti: “Mal sahibi oralarda olduğunu söylüyor, tamamen yalan. Gelmedi, yoktu. Ne geldiler, ne yardım ettiler, ne de utandılar.”

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Milli Eğitim Bakanı gibi arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da duruşmada, “Enkaz kum yığınıydı. Dün mal sahibinin söylemleri doğru değildi” şeklinde konuştu.

YÜREK BURKTU

* Ozan Dağlı (Eşini ve 2 çocuğunu kaybetti): 11 aydır yatağımda yatamıyorum. Sanıklar ömür boyu hapiste kalsalar bile bizden iyi yaşayacak. Çocuklarım birbirlerine sarılı bulundu.

* Murat Aktuğralı (Çocuğunu kaybetti): Cenazeleri çıkıyordu, hepsi uyur pozisyonda kıpırdayamadan bulundular. Biz her gün 6 Şubat’la uyanıyoruz. Sanıkların ifadelerini duyunca inanamadım; tümü gözümüze baka baka yalan söyledi. Deprem öldürmedi bizi, siz öldürdünüz. Katilsiniz.

* Murat Ekiz (Çocuğunu kaybetti): Aramaların beşinci gününde kum yığınları arasından oğlumu çıkardık. Çocuğum kum yığınında boğuldu. Sizden ricam sanıkları olası kast ile yargılayın en ağır cezayı alsınlar.

* Yokuli Çevik (Çocuğunu kaybetti-Adıyamanlı): Adıyaman’da kaldığımız ev çok eski ama dimdik ayakta. Hiçbir enkaz İsias Otel gibi kum yığını değildi. Kızım karanlıktan korktuğu için mezarına ışık koyduk.