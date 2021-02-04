Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" ifadelerini kullandı.