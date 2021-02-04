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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 22:20 | Son Güncelleme:

Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

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Soylu'dan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter'ın ülkelerin, demokrasinin ve huzurun kimyasını bozmaya çalıştığını belirterek, "Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" dedi.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" ifadelerini kullandı.

Soyludan Twitter çıkışı: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

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