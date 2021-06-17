Soylu’dan Şentop’a ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker’in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiğine dair iddiasının ardından dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etti.

Soylu, TRT’de katıldığı programda, Peker’in bazı suçlamalarına karşı, “Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa, hangi siyasetçiye, ondan sorsun. Hangi siyasetçiye 10 bin dolar para gönderiyor? Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş” demişti. Bu açıklamanın ardından bu siyasetçinin milletvekili olabileceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı ve tartışma büyüdü. Konu, bu siyasetçinin kim olduğunu soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop arasında gerilime neden oldu. Şentop, kendisinden isim açıklamasını isteyen CHP Lideri’ne, “Beni hedef alan iftirada bulundu. Bunu açıklayacak kişi ben değilim, muhatabıdır. Bu benim dile getirdiğim bir iddia değil. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum” dedi.

YAZILI BİLGİ İSTEMİŞTİ

Şentop, ayrıca İçişleri Bakanı Soylu’ya bir mektup göndererek bilgi istedi. Şentop mektubunda, Gazi Meclis’in bu tür iddialarla anılmaması ve milletvekillerinin zan altında kalmaması gerektiğini vurguladı. Şentop, “Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesini” talep etti. Soylu, Meclis Başkanı’nın iki hafta önceki yazılı başvurusuyla ilgili doğrudan ziyaret ederek bilgi vermeyi tercih etti. Şentop’un makamındaki görüşme 1.5 saat sürdü. Soylu, görüşmeden ayrılırken gazetecilere açıklama yapmadı. Soylu’nun, iddiasıyla ilgili Meclis Başkanı Şentop’a bilgi verdiği öne sürüldü.

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