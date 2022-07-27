Soylu’dan şehit koruculara taziye ziyareti: 'Dibi nereye giderse gitsin...'

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Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit olan güvenlik korucuları Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik ve Bülent Vermez’in cenazeleri için Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine giderek taziyede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkâri topraklarında 3 bin şehit verildiğini belirterek şunları söyledi: "Onlar en şerefli yolun yolcusu oldular. Cenab-ı Allah ailesine, çocuklarına, kardeşlerine, yakınlarına, hısımlarına ve aziz milletimize sabrı cemil versin. Dibi nereye giderse gitsin, karşımızda kim olursa olsun, bu topraklarda bizden sonraki nesiller bir daha bu acıları görmeyecek."