Soylu: Son FETÖ’cüyü adalet önüne çıkarana kadar da mücadelemiz bitmeyecektir

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Törende konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde darbecilere geçit verilmediğinin altını çizerek, “Bilge Kağan’dan tutun, Osman Gazi’ye, Çelebi Mehmet’ten tutun Abdulhamid Han’a, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda bu millete liderlik eden, güzel cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e kadar, Allah’a çok şükür, bu aziz milletin bütün zor zamanlarında, kendi evlatlarından bir lider çıkmış ve sorumluluk almıştır. Tıpkı bunun gibi, 15 Temmuz gecesi de Cumhurbaşkanımız, tarihin kendisine verdiği görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Geri basmamıştır, tereddüt göstermemiştir ve bu milletin cesaretine, ferasetine ve gücüne liderlik etmiştir. Allah ondan razı olsun, minnettarız ve müteşekkiriz” değerlendirmesinde bulundu.



“BİR SELA OKUNDU VE BİZ SOKAĞA ÇIKTIK”



Darbecilere karşı milletçe hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Soylu, “Hiçbiri tesadüf değildir. Ne tarihteki o büyük insanların, ve Cumhurbaşkanımızın o kritik anlarda orada olmaları, ne de bizlerin bu masada bir arada olmamız, tesadüf değildir. Hepsi bir Takdir-i İlahi’nin neticesidir. 15 Temmuz gecesi hiç kimse bize çıkıp uzun uzun FETÖ’yü, olan bitenin bir darbe olduğunu, bunu kimin yaptığını falan anlatmadı. Bir sela okundu ve biz sokağa çıktık. Köprüde bir tank gördük ve biz sokağa çıktık. Meclisin tepesinde uçaklar uçtuğunu gördük ve biz sokağa çıktık” şeklinde konuştu.



“TÜRKİYE 15 TEMMUZ SONRASINDA BÜYÜK BİR YENİLENME VE ARINMA DÖNEMİNE GİRMİŞTİR”



Darbe girişimine demokrasiyle cevap verdiklerini söyleyen Bakan Soylu, “Önemli bir sınavdan geçtik. Elbette ki tarifsiz acılar, yerlerini dolduramayacağımız kayıplar yaşadık. Ama bilesiniz ki hiçbir şehidimizin ve gazimizin fedakarlığı, dökülen hiçbir damla kan, heba olmamıştır, boşa gitmemiştir. Türkiye 15 Temmuz sonrasında büyük bir yenilenme ve arınma dönemine girmiştir. Bu devlet hiçbir noktada acziyet çekmemiştir, vatandaşına sunduğu hiçbir hizmette bir eksiklik veya tıkanma yaşamamıştır. ‘Uçak uçurmaya pilot bulamayacaksınız’ diye bizi korkutmaya, yıldırmaya, moralimizi bozmaya çalışan fitnecilere, İHA’larla, atak helikopterleriyle, yetiştirdiğimiz ve hain olmayan, kendi vatanını bombalamayan, vatanına milletine bağlı evlatlarla cevap verdik. Biz 15 Temmuz’a demokrasiyle cevap verdik” ifadelerine yer verdi.





Hiçbir oyuna kanmadıklarını dile getiren Bakan Soylu, “Biz 15 Temmuz’a şaşkınlıkla değil, yeni güvenlik politikalarımızla cevap verdik. Bütün terör örgütlerini tek bir çatı altında görüp, mücadelemizi de buna göre yeniden planladık. Sadece silahlı terörle değil, terörü besleyen tüm unsurlarla, demokrasi ve hukuku Truva Atı gibi kullanan bütün tezgahlara karşı topyekun bir mücadele ortaya koyduk” dedi.Hain darbecilere karşı mücadelenin hiçbir zaman aksamayacağını ifade eden Bakan Soylu, “FETÖ terör örgütü ile işbirliği yapanlar, o gecenin sabahını Amerika’dan aldıkları talimatlarla, Avrupa’dan bekleyişi içerisinde, ‘Türkiye’yi işgal edeceğiz’ diye onların talimatlarıyla ihanetçilere teslim etmeye çalışanlara buradan sesleniyorm; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu ülkede bedenlerimizi çiğnemeden bu devleti bir daha göremeyeceksiniz. Kimle buluşursa buluşsunlar, kimle kucaklaşırsa kucaklaşsınlar, eğer bu bedenlerimiz yukarıdan aşağıya şehitlerimizin kanlarıyla kanlanmadıktan sonra bu devleti bir daha göremeyeceksiniz. 15 Temmuz’daki ihanetin, bu ülkenin yoluna koyabildiği bir tek engel yoktur, bilakis, o gece bu milletin kazandığı, sizin evlatlarınızın kazandığı zafer bize güç olmuştur, kuvvet olmuştur, yolumuza ışık olmuştur. Varsın birileri FETÖ’ye arka kapı açmaya çalışsınlar; biz mücadelemize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.Terör örgütü FETÖ’ye yönelik bugüne dek 300 binden fazla gözaltı yapıldığını aktaran Bakan Soylu, “Son FETÖ’cüyü adalet önüne çıkarana kadar da mücadelemiz bitmeyecektir. Bugüne kadar 334 bin 378 gözaltı yaptık. 101 bin tutuklama, 104 bin de adli kontrol kararı verildi. Halen cezaevlerinde 18 bin 892 tutuklu bulunmaktadır. 23 bin 927 kişi de firaridir. İstedikleri kadar firar etsinler, bu işin sonu bellidir, ya vatansız ölecekler, ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler” şeklinde konuştu.Türk Devleti’nin, gücünün milletinden aldığını ifade eden Bakan Soylu, “15 Temmuz’da şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu aziz millet, devletine güç vermiştir. Bizlere güç vermiştir. Allah tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden, o gece meydanlara inen, meydanlara inemese de el açıp bu millet için dua eden herkesten, Cenab-ı hak gani gani razı olsun” diye konuştu.Programda Bakan Soylu’nun yanı sıra Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Bakan Soylu, darbe girişimi gecesi yerleşke içerisinde ilk bombanın düştüğü yer olan Havacılık Daire Başkanlığındaki alanı ziyaret etti. Özel Harekat Başkanlığında, darbe girişimi esnasında şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı alana karanfil bırakan Soylu, programa katılan şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.Bakan Soylu’nun konuşması öncesi şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından kürsüye çıkan Bakan Soylu ise hain saldırı sonucu hayatını kaybeden polislerinin isimlerini tek tek okuyarak yoklama aldı. Okunan her ismin ardından kürsüde bulunan polisler ise "burada" diye bağırarak Bakan Soylu'ya cevap verdi.