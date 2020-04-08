Soylu: PKK’da 38 korona vakası var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam TV100’deki canlı yayına katılarak gündeme ilişkin konuştu. Terör örgütü PKK ile ilgili gelen bir soru üzerine Soylu, “Terör örgütü kendi derdine düşmüş, onlar da koronayla karşı karşıya şu anda. 38 korona pozitif vakası var. Bu bildiğimiz. ‘Su uyur düşman uyumaz’, ‘Kurt puslu havayı sever’ diye tabirlerimiz var. Bilmenizi isterim ki bütün güvenlik güçlerimiz 24 saat tetikte. Terörle mücadelede en ufak bir rehavetimiz olmamalıdır. Operasyonlarımız devam ediyor. Mağaralardan çıkmış değiller ama Allah nasip ederse milletimiz, mayıs ayının ortasından itibaren, inşallah gündem ona müsaade eder, terörle mücadelede bambaşka seyir görecek” dedi.

ÖLDÜKTEN SONRA KUTSADILAR

“Türkiye’nin en son terör örgütü DHKP-C’nin ölüme yatırdığı ve öldükten sonra da kutsadığı bir tabloyu gördüğünü” kaydeden Soylu, şöyle devam etti: “Helin Bölek’i ölüme yatırdılar, öldürdüler, gittiler ziyaret ettiler. Onun ölüm orucunun kutsal bir şey olduğunu söylediler. Ondan sonra da döndüler etrafında dans ettiler. Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok. Bu bizim kültürümüzde, anlayışımızda var mı? Bu bir terör örgütü. Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’i aldık hastaneye götürdük, doktorları tehdit ettiler.”

65 YAŞ ÜSTÜ 20 YAŞ ALTI CEZALAR



SOYLU, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırmalara uymayan 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye adli, 20 yaş altında ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem yapıldığını söyledi. Soylu, “Güvenlik güçlerinden de koronavirüse yakalanan personel var ama bu konuda rakam vermeyi istemiyorum. Sadece polis teşkilatımızda bir kaybımız var” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA 3 BİN 570 HESAP

Sosyal medyada propaganda yapanlara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğüne de değinen Bakan Soylu, “3 bin 570 hesap tespit edildi. Bu hesaplar da yüzde 70’in üzeri FETÖ, PKK ve DHKP-C hesaplarıdır. Bu hesaplarla ilgili Türkiye’de bulunan 616 kullanıcı tespit ettik ve 229’unu yakaladık. Yakalama işlemlerimiz devam ediyor” diye bilgi verdi.