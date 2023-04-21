Soylu: Hakkari’de ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçiriliyor

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İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Süleyman Soylu, Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği hemşeri buluşmasında konuştu.

Bakan Soylu, “Bir şey söyleyeceğim, Türkiye'de ilk kez durulmuş olacak. Hakkâri’de 40 yıldır ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçiriliyor. Teröristlerin yıllarca fink attığı, aynı zamanda Karadeniz'e kadar Tunceli üzerinden lojistik ve kendi teröristlerini oraya aktardıkları hem silah hem mühimmat hem gıda aktardıkları o alanı tamamen tamamen teröristlerden temizlemiş olduk. Şimdi ben Hakkâri’den geliyorum. Hemen yanında Gabar Dağı var. Eskiden Gabar Dağı'nda terör vardı. Şimdi ne çıkıyor bliyor musunuz ? Günde 8 bin 500 varil gravitesi yüksek petrol çıkıyor. Koyun traktöre çalışsın, o kadar verimliliği yüksek bir petrol çıkıyor. Daha başlangıcı. Bir taraftan Sakarya gaz sahasından gaz çıkıyor. Daha neler Türkiye hangi müjdelerle karşı karşıya kalacak ?Elimizi enerji yüzünden dışarıya açmayacağız. Cari açığımızı kapatacağız ve ülkemizin zenginliğine doğru hep beraber gideceğiz" dedi.

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"BİZİ ESKİ KOALİSYONLARA TAŞIYACAKLAR"

Bakan Soylu, “ HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıktı mı bizim bildğimiz bilmediğimiz ? Kendileri resmi aday çıkardılar mı? Peki, çıkarmazlar mıydı? Göstermelik de olsa bir aday koydular mı ? Peki şimdi adayları kim ? Zaten birisi dedi ‘Kumar masası mıdır, nedir bu masa’ dedi. ‘Bütün sorunları seçimin sonuna erteliyorum’ dedi. Bizi aynı eski koalisyonlara taşıyacaklar" şeklinde konuştu.