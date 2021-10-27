Soylu: ‘Geri adım atmak zorunda kaldılar’

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Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen Kadın Muhtarlar Derneği Genel Kurulu’nda konuşan Soylu, şunları söyledi:

“10 büyükelçi, açıklamalarından geri adım attı. Her meseleye karışıp pişmiş aşa su katan 10 büyükelçiye, ‘Haddinizi bilin’ deselerdi, bu denebilirdi. Memleket meselesi söz konusu olduğunda hep birlikte hareket edilmesi gerekir. Onlar geri adım atmak zorunda kaldılar, Türkiye’nin gücünü o 10 büyükelçi de o ülkeler de bir vesileyle görmüş oldular. Kendimizi başkasına yönettirmeyiz. Kararı da milletin iradesi verir.”