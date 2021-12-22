Soylu: Alenen casusluk ve ihanet ediyorlar

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Soylu özetle şöyle konuştu: "Üzerine elbise alacak parası olmayan adam, yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Alenen casusluk, bu ülkenin topraklarına ve bu asil millete ihanet ediyorlar. Dünyanın en büyük ülkesi denilen büyükelçiliklerden aldıkları talimatla ülkemizin içerisini karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Darbelerle, ekonomik saldırılarla, Türkiye'de kurgulanan oyunların içerisinde bunlar vardır. Amerikan Büyükelçisi’yle 5 defa oturacaksın, bunu matah olarak servis edeceksin; yazıklar olsun. Sonra da 'Siyasetçiyim' diye gezeceksin. Bu iş, elin oğluyla el tutarak olmaz. Bu iş büyükelçilere, dış dünyaya Türkiye'yi şikayet ederek olmaz”

TERÖRİST TESLİM OLDU

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, PKK/KCK terör örgütünden kaçan teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi” denildi.